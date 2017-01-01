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Aydın milletvekilleri Didim için el birliği yaptı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekilleri, Didim için el birliği yaparak Didim'e yapılması planlanan yatırımları Ankara'da takip etti.



AK Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, Mustafa Savaş, Abdurrahman Öz ve AK Parti Didim İlçe Başkanı Cenk Ünlü, Didim'e yapılması planlanan yatırımlardan, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Didim'e yapılacak olan Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Didim Müftülüğünce yapılacak olan Müftülük Külliyesi ile alakalı Ankara'da temaslarda bulunuldu.

Milletvekili Erdem yaptığı açıklamada, "Hep beraber el birliği, gönül birliği ile ilimiz ve ilçemizde yapılması planlanan bütün yatırımları takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması için heyecanla çalışmalarımız devam ediyor. Didim'e yapılacak Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde aile sağlığı, toplum sağlığı hizmetleri verilecek, aile diş hekimleri, diyetisyen ile 112 Acil Servis birimleri de bulunacak olup Müftülük Külliyesinde ise cami, Kuran Kursu ve müftülük hizmet binası yer alacak" dedi.

(OD-MB-Y)



26.05.2017 08:25:13 TSI

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