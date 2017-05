YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "İş kazalarının en önemli nedeni ihmal"

AYDIN (İHA) - Türkiye'de her yıl yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği binlerce kişinin de yaralandığı iş kazalarının en önemli nedenlerinden birinin ihmal ve 'Bir şey olmaz' anlayışından kaynaklandığı belirtildi. Aydın'da ve çevresinde faaliyet gösteren Ege Hayat OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bilir, Türkiye'de gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yaklaşık 78 milyar lira harcandığını belirtti.

Meydana gelen iş kazarı incelendiğinde çok basit tedbir ya da önlemlerin alınmamasından kaynaklandığını, özellikle, kemer, baret, eldiven, gözlük gibi iş kıyafetlerini bir çok çalışanın sanki gereksiz gibi algılamasından kaynaklı iş kazalarının daha yoğun yaşandığını belirten Ramazan Bilir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlatmış olduğu Çalışma Hayatında Milli Seferberliğinin ikinci ayağı olan "İş Sağlığı ve Güvenliği Seferberliği" kapsamında çalışanların bilinç düzeyini arttırmaya yönelik faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de artan nüfusa paralel olarak çalışan sayısının da her geçen gün arttığını buna karşın da iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında iş kazalarının sayısında önemli oranda azalma yaşandığını belirten Ege Hayat OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bilir, "Verilere göre; 2002 yılında çalışan sayısı 5 milyon 223 bin 283 iken, 2015 yılında bu rakam 13 milyon 998 bin 398 kişiye yükselmiş. 2002 yılında ölümlü iş kazası oranı 100 binde 16,8 iken, 2015 yılında 100 bin 8,8'e düşmüş. Bu düşüş sevindirici bir gelişme ama hedef 0 kaza. Bu nedenle çalışma kültürünün değişmesi şart" diye konuştu.

"Önce tedbir almayı alışkanlık haline getirmeliyiz"

Ülkemizde hayati önem taşısa da bazı tedbir ve kurallara karşı anlaşılması güç bir direnç yaşandığını bunun en önemli örneklerinden birinin trafikte emniyet kemeri olduğunu hatırlatan Bilir, "Uzun çalışmalar sonunda Türkiye'de emniyet kemeri takma oranı yükseldi. Vatandaşımız bunu trafik cezası yememek için değil de kendi can güvenliği için takması gerektiğinin bilincine kavradığı an bu sorun nasıl çözülecek ise çalışma alanlarında da aynı durumu anlatmaya çalışıyoruz. Bareti, iş gözlüğünü ya da koruyucu kıyafetleri çalışanların sıkıcı ve fazlalık olarak değil de gereksinim olarak görmesi halinde iş kazalarının önlenmesinde ciddi mesafe kat edeceğiz. Özellikle havaların ısındığı şu günlerde tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde gerekli önlemleri alarak çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Denetim ve cezai müeyyideden ziyade çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırıp bilinç oluşturmak" diyerek bu sorunun çözümü için okullarda iş sağlığı ve güvenliğinin ders olarak işlenmeye başladığını kaydetti.



