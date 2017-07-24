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Burhaniyeli özel sporcu Dünya üçüncüsü oldu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Özel Sporcular 800 metre ve bin 500 metrede Türkiye şampiyonu olan Muhsine Gezer, İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonasında üçüncü oldu. 3 yıldan bu yana atletizm yapan 14 yaşındaki Gezer, amacının 2019 Dünya Şampiyonasında 800 metrede birincilik olduğunu söyledi.

Burhaniye'de Antrenör Deniz Erenoğlu'nun öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Muhsine Gezer, Özel Sporcular Yarışmalarında 800 ve 1500 metrede Türkiye birinciliği elde ederken, bu defada İngiltere'deki Dünya Şampiyonasında üçüncülüğün sahibi oldu. Muhsine Gezer'in çok başarılı bir sporcu olduğunu anlatan Antrenör Deniz Erenoğlu, "Muhsine kızımız Dünya Şampiyonasına giderken. 800 metreyi 2.31.03 de koşuyordu. İngiltere'de 2.22.94 de koştu. Sporcumuzu kutluyorum. Hedefimiz, 2019 Dünya Şampiyonasında 800 metrede birinciliği almak ve bin 500 metrede de ilk üçe girmek olacaktır. 2020 olimpiyatlarında ise bin 500 metrede madalya almak istiyoruz. 27 Temmuzda İsviçre'deki gençler şampiyonasına katılacağız. Bunun için İstanbul'da 3 günlük kamp yapacağız. İsviçre'den de madalya bekliyoruz. Muhsine kızımız ilçemizin gururu haline geldi" dedi

(FT)



24.07.2017 13:22:51 TSI

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