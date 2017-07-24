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Kelebek çocukların ailelerine psikolojik destek



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kelebek hastası çocukların ailelerine psikolojik destek hizmeti sundu.

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'da açılan Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve dayanışma Derneği, kelebek çocukların yaralarına pansuman olurken aileleri de unutmadı. Hastalık nedeni ile çok zorlu günler geçiren kelebek hastası çocukların annelerine psikolojik destek için terapi etkinliği düzenlendi. Konu ile ilgili bilgi veren Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, psikolog Ayten Zara'nın katkıları ile 2 psikologun derneklerine gelerek kelebek hastası çocukların annelerine terapi verdiğini söyledi. Çalışır, "Son toplantımız temmuz ayında yapıldı. Bu çalışmanın biz annelere büyük katkısı oldu. Bütün anneler yapılan bu çalışmadan ötürü son derece memnun kaldılar. Bizlere bu desteği sağlayan psikolog Ayten Zara hocamıza ve her ay hiç üşenmeden gelen psikolog Esra Zırhlıoğlu ile Seher Tarhan hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

(YRT-AKK-Y)



24.07.2017 14:42:04 TSI

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