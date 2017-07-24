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Beşikdüzü ilçesinde yaptırılan cezaevinin yüzde 80'lik kısmı tamamlandı

- İnşaatın 2018 yılının başlarında tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor



Bekir Koca

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaptırılan cezaevinin yüzde 80'lik kısmının bittiği inşaatın 2018 yılının ilk aylarında tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Trabzon'un Beşikdüzü İlçesinde Ambarlı Mahallesinde Adalet Bakanlığı tarafından inşa ettirilen cezaevinin dünya standartları üzerinde olduğu ve her türlü sosyal alanı içinde barındıracağı belirtildi.

Cezaevi inşaatının bitiş süresi 2017 yılının Kasım ayı olarak belirlenirken, bu sürede teslim edilemeyeceği ve inşaatın 2018 yılının Şubat veya Mart aylarında ancak tamamlanacağı kaydedildi.

202 dönüm arazi üzerine yapılan cezaevi içinde açık ve kapalı binalar ile lojmanlar, askeri bina, atölye ve teknik binalar bulunuyor.

Öte yandan halen faal durumda bulunan Bahçecik Cezaevi'nde kapasitesinin 2 katının üzerinde hükümlü ve tutuklu bulunurken, Beşikdüzü Cezaevi'nin tamamlanmasının ardından mahkumların buraya nakledileceği kaydedildi.

(BK-ÖS-Y)



24.07.2017 14:47:07 TSI

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