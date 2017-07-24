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Yeni örnek caddeler yolda



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Yeni sezon yol ve kaldırım yapım çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Bayburt Belediyesi'nin sahada görevli ekipleri çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen Sebahattin Savacı Caddesi'nin ardından yeni örnek caddeleri oluşturmak için yoğun bir mesai içinde.

Ekipler çalışmalarına tempo düşürmeden devam ederken Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'te bu hummalı çalışmayı yakından takip ediyor.

İncelemelerine küp taş uygulaması ve kaldırım yapım çalışmalarının sürdüğü Şair Celali Caddesi'nden başlayan Başkan Memiş buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra yol kazıma ve kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiği Turan ve Şair Zihni Caddelerine geçti. Başkan Mete Memiş buralarda da bir müddet incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Memiş incelemelerde bulunurken bir yandan da çalışmaların devam ettiği cadde ve sokaklarda ki esnafla da sohbet ederek istişarelerde bulundu.

(YY-AA-Y)



24.07.2017 14:53:44 TSI

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