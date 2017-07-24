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Çetin: "Kim seçilirse seçilsin, yol arkadaşımızdır"



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ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, partisinin delege seçimleriyle birlikte, kongrelere adım adım ilerlediğini belirterek, "Bugüne kadar örgütlerimizle omuz omuza, başarılı bir mücadele sürdürdük. Örgütlerimizin başarısı için hep birlikte hareket ettik. Bundan sonraki süreçte görev alacak arkadaşlarımız, değişsin veya değişmesin bu birlikteliğimiz devam edecek" dedi.

CHP'nin ilçe, il ve büyük kongre süreci yaşayacağını belirten Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve Maltepe'de dünyaya sesini duyurduğu 'Adalet' mitinginin, ülkedeki değişimin başlangıcı olduğuna vurgu yaptı. Yapılacak kongrelerde de, 'Adalet' mitingindeki disiplin ve birlikteliğin örnek alınması gerektiğini belirten Başkan Çetin, "Partimiz, genel başkanımızın önderliğinde büyük ivme kazandı. Bizler de, seçilmişler olarak bu ivmeyi daha yukarıya nasıl taşırız, bunun hesabını yapmalı ve bu hedefte ilerlemeliyiz. Bugüne kadar örgütlerimizle başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Umarım, kongrelere tek liste ile gidilir, demokratik bir yarışta yaşansa, seçilecek veya yeniden göreve devam edecek arkadaşlarımızla çalışmalarımızı, el ele omuz omuza devam ettireceğiz. Partimizin, gerek kongre sürecinde, gerekse delege seçimlerinde, hiçbir şekilde taraf olmayacağım" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yıllardır özlemini çektiği çıkışı 'Adalet' mitingi ile sağladığını belirten Soner Çetin, şöyle devam etti:

"Örgütlerimiz, son katıldığımız seçimlerde başarılı çalışmalar yürütmüştür. Bizler de belediye başkanları olarak, partimizin her zaman yanında olduk ve örgütlerimizle birlikte mücadele verdik. Bu kongre sürecinde de, aynı desteği vermeyi sürdüreceğiz. Partide örgütün başına kimin geçtiğinden ziyade, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı çıkışına nasıl destek vereceğimizin hesabını yapmalıyız. Bunun için mücadele vermeliyiz. Bu anlamda, partimizde birlik zamanı diyor ve herkesi kongre sürecimizin bayram havasında geçmesi için mücadele etmeye davet ediyorum. CHP'de, tam da şimdi birlik zamanı. Bu birlikteliğin bozulmamasına dikkat etmeli, küçük hesaplarla partimize nifak tohumları ekilmesine izin vermemeliyiz. Bunun için de, kongrelerimize her türlü katkıya koyacağım ama hiçbir şekilde müdahalede bulunmayacağım. Taraf olmayıp, göreve gelen arkadaşlarımızla, partimizin iktidara gelmesi için mücadele edeceğim."

(ELF-Y)



24.07.2017 15:18:40 TSI

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