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Dönüşümde tek muhatap belediye



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Mevlana-Ulus mahalle sakinlerine kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, vatandaşların dönüşüm konusunda oluşan bilgi kirliliğine ve dedikodulara itibar etmemelerini isteyerek, tek muhataplarının belediye olduğunu söyledi.

Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'nde vatandaşları ağırlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Mevlana-Ulus mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ve son gelinen durum hakkında bilgi verdi. Şehrin en önemli problemi olan plansız yapılaşmanın birçok sorunu da beraberinde getirdiğini hatırlatan Başkan Edebali, "Bu bölgede yaşayan sizlere çok daha güvenli ve standartları yüksek bir hayat sunmak için inşaatımıza başladık. Maksadımız vatandaşlarımızın kentsel dönüşümden sonra da yine aynı bölgede yeni konutlarda yaşamasıdır. İnsanların mağdur olmayacağı ve dönüşümün gerçekleşeceği eşi benzeri olmayan bir modeli ortaya koyduk" dedi.

Kentsel dönüşümde insanların hayatına uygun alanlar yoksa başarıyı yakalamanın mümkün olmayacağını vurgulayan Başkan Edebali, "Günü kurtarmak adına, sonraki yıllara yük bırakacak bir dönüşüm modelini asla tasvip etmiyoruz. Bunun için ince eleyip sık dokuduk. En ince detayına kadar her şeyi planladık. 5 yıllık 10 yıllık değil, 50 yıl sonrasının beklentilerine cevap verecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Öncelikli olarak, depreme karşı 'jet grout' sistemiyle zemini güçlendirme uygulaması yaptık. Ardından inşaat alanında konutlarımızın temellerini atarak projemizde aşamaları hızlıca kat edeceğiz. Projenin diğer etabında da zemin ıslahı ve jet grout çalışmalarımız sürüyor. Birinci etapta üreteceğimiz 850 konutu ve ticari alanları, 2018 yılının temmuz-ağustos döneminde uzlaşma sağladığımız vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Maksadımız kentsel dönüşümde nitelikli ve modern alanlar oluştururken, yalıtımından güvenliğine kadar her türlü detayın göz önünde bulundurulduğu rezidans standartlarında konutları bu projemizde hemşehrilerimizin kullanımına sunmak" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşlarla yürütülen görüşmeler esnasında gönüllülük ilkesini esas alarak insanların rızasını almaya önem verdiklerini dile getiren Başkan Edebali, "Yıldırım'da dönüşümü vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Hemşehrilerimizin, yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarının 'gönüllü' kentsel dönüşüm olduğunu bilmesini özellikle istiyoruz. İnsanlarımızı zorlayıcı, kamulaştırma yoluyla yaşadıkları bölgeleri terk etmeleri konusunda baskı yapan bir anlayışla değil, gönül rızalarını alarak, uzlaşarak vatandaşlarımızın yerlerini kıymetli hale getirerek tekrar aynı bölgede yaşamaya devam etmelerini sağlayacak felsefeyle adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

(MŞ)



24.07.2017 15:22:37 TSI

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