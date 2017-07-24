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ETSO, Basın Bayramını kutladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu, basında sansürün kaldırılışının 109'uncu yılını kutladı.

ETSO Yönetim Kurulu, basında sansürün kaldırılışının 109'uncu yılı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Edirne'nin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesinde önemli katkılar sağlayan ve ilimiz için hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket ederek desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz değerli basın mensuplarımıza Türk basınında sansürün kaldırılmasının 109'uncu yıl dönümünde teşekkürlerimizi sunarız. Bu vesileyle özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri gözardı etmeden doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, günün her saatinde, büyük bir özveri ile çalışan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz."

(AC-SO-Y)



24.07.2017 16:06:16 TSI

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