Doğu ve Güneydoğu'nun gözdesi Adilcevaz

Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen çok sayıda kişi, su kayağı yapmak ve serinlemek için Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Adilcevaz ilçesini tercih ediyor. Bölgedeki sıcaklıklardan bunalan vatandaşları misafir eden Van Gölü, yoğunluğuyla Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

Su kayağı sporunun yanı sıra temiz kumsalları ve yeşil doğasıyla Van Gölü sahilinde bulunan Adilcevaz, özellikle Ağrı, Muş, Siirt, Batman ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde sıcaklıklardan bunalan vatandaşların akınına uğradı. Hafta sonu ilçedeki sahillerde yer bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Bölgede yaşanan hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşlar, adeta ilçeye akın etti. Özellikle Bozkırlar, 7'nci Kilometre, Bakımevi ve Kız Taşı bölgelerinde serinlemenin keyfini çıkaran vatandaşlar, sadece Adilcevaz'da bulunan bölgenin tek su kayağı tesisinde ise su kayağı yapmanın heyecanını doyasıya yaşıyor. Van Gölü'nün serin ve sodalı suyuna girerek şifa arayan vatandaşlar ise, suya girip çıktıktan sonra üzerlerini kumla örterek romatizma hastalıklarına çare aradıklarını söyledi.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, ilçenin bölge için önemli bir tatil merkezi olduğunu ifade ederek, "Adilcevaz ilçemiz, Van Gölü'nün en güzel sahillerini içerisinde barındıran, Güneydoğu'nun ve Doğu Anadolu'nun incisidir. Bizim arzumuz, isteğimiz ve tüm ülkemizin ve bölge insanının temennisi buraların terör olayları ile anılmamasıdır. İlçemiz doğa ve turistik güzellikleriyle sürekli adından söz ettirmektedir. Adilcevaz'ın plajlarını ve su kayağı tesisini sürekli gündeme getirmemizin sebebi, burada bu güzelliklerin yaşandığını göstermektir. Ülkemizin dört bir yanından insanlar geliyor buraya. Su kayağı tesisimiz özel idaremiz tarafından yapılan 480 metre uzunluğunda olan bir piste sahiptir. Su kayağı sporu eğlenceli ve bir o kadar da kas gücü isteyen zevkli bir su sporudur. Burasının diğer yerlerden farkı nedir diye düşünürsek, şu günlerde ülkemizin güney ve batı kesimlerinde 50 derece sıcaklıklardan bahsediliyor. İnsanlar bu sıcaklıklardan oldukça bunalıyor ve serinleyecek yer bulamıyorlar. Fakat Adilcevaz ilçemizde sıcaklık ortalaması yaklaşık 25 derece civarındadır. Gece sıcaklıkları 15 dereceye kadar düşüyor. Van Gölü'nün suyu ise gayet serindir. Bu su gerçekten bir ferahlık veriyor insana. Bu suda bu sporu yapmak oldukça insana haz vermektedir. Ben tüm bölgemizin diğer illerinden spora ilgi duyan genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı ve tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Bu sporun en büyük özelliği tüm kas grubunun ve vücutta farklı sporlarda çalışmayan her yeri çalıştırıyor olması ve birde çocuk, genç ve yaşlı demeden her yaş grubuna hitap ediyor olması. Bu spor aynı zamanda güvenlik riski olmayan bir spordur. Kabloya bağlı bir telesiyej mantığıyla suyun üstünde kaymanın doyumsuz zevkini yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu sporu nerede bulurlarsa yapmaya ve özellikle Güneydoğu'nun ve Doğu Anadolu'nun tek tesisi olan Adilcevaz'a gelerek bu sporu yapmaya davet ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, bölge halkının yaz aylarında özellikle Adilcevaz'ı tercih ettiğini ifade ederek, "Burası bir Bodrum ve Marmaris değil, Doğu Anadolu'da Van Gölü'nün kuzeyinde ve Süphan Dağı'nın eteğinde cennet köşesi Adilcevaz'dır. Buranın en büyük özelliği Van Gölü'nün en temiz ve en güzel kıyılarının burada olmasıdır. Yaklaşık 30 kilometreye varan çok temiz, berrak sularımız ve kıyılarımız var. İlçemize gelip burada Van Gölü'ne girmek için çevre il ve ilçelerden çok sayıda insan gelmektedir. Adilcevaz bir huzur kentidir. Aynı zamanda ilçemizde su kayağı tesislerimiz var. Su kayağı sporu yapmak isteyenler, ilçemize gelip bu sporu doyasıya yaşayabilirler. Adilcevaz insanı her zaman misafirperverdir. Her zaman misafirlerimize önem veririz, değer veririz. Buraya gelen dostlarımız, hemşehrilerimiz, Sütey Yaylasında yetişen hayvanlarımızın organik etleriyle beslenebilirler. Hakikaten ülkemizin her tarafı çok güzeldir, ama Adilcevaz'ın ayrı bir özelliği var. Burada Van Gölü'nün temiz ve şifalı suyu aynı zamanda cilt hastalıklarına da çok iyi gelmektedir. Adilcevaz'a tüm dostlarımızı, hemşehrilerimizi ve bölgemiz insanını bekliyoruz. Gelin buradaki tüm güzellikleri birlikte yaşayalım" dedi.

Gebze'den Adilcevaz'a gelen Ahmet Sanaç isimli vatandaş ise, su kayağı yapmak için ilçeye geldiğini belirterek, "Buraya Gebze'den geldim. Su kayağı sporlarını çok seviyorum. Bu sporu daha önce Kayseri'de, İzmit'te ve Bursa'da da yaptım. Adilcevaz'ı da gelip görmek istedim. Geldim, gördüm ve su üzerinde kaydım. Özellikle Adilcevaz'ı mutlaka gelip görün. Burada su inanılmaz güzel, berrak ve rahatlatıcı. Kesinlikle su kayağı sporu açısından buradaki su hiç yorucu değil. Burada su gerçekten çok güzel. Su kayağı gerçekten çok güzel bir spor. Yaşlı, genç demeden herkesin bu sporlara ilgi göstermelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Suat Yılmaz isimli vatandaş ise, Adilcevaz'da tüm güzelliklerin yaşandığını ifade ederek, "Adilcevazlıyım ancak yıllardır Mersin'de yaşıyorum. Mersin'de de sahiller var, fakat temmuz ve ağustos aylarında buralarda su şofben suyu gibi çok sıcak ve bu nedenle suya girilmiyor. Ama Adilcevaz'da Van Gölü'nün sodalı suyundan serin bir şekilde faydalanabiliyoruz ve akşamları da serinde rahatça uyuyabiliyoruz. İnanın ki bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Tüm bölge halkının ve hemşehrilerimizin, Allah'ın bize bahşettiği bu doğal güzelliklerden faydalanmalarını istiyoruz. Fethiye, Marmaris, Bodrum şu anda yanıyor. Gelsinler buradaki bütün güzellikleri görsünler. Aynı zamanda bu muhteşem yerin kıymetini bilelim. Çevremizi, gölümüzü ve sahillerimizi de temiz tutalım" şeklinde konuştu.

24.07.2017 16:07:00 TSI

