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Başkarcı Düğün Salonu'nda ilk düğün heyecanı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:12
Başkarcı Düğün Salonu'nda ilk düğün heyecanı
Başkarcı Düğün Salonu'nda ilk düğün heyecanı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi tarafından Başkarcı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan düğün salonu, hafta sonunda gerçekleştirilen ilk düğünle hizmete girdi. Düğün salonunda ilk nikâhı, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu kıydı.
Merkezefendi Belediyesi tarafından Başkarcı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Merkezefendi Belediyesi Hatice Kulaklı Düğün Salonu, Arzu ve Mehmet Emin Keskin çiftinin düğünü ile açıldı. İlk düğünün nikâhını da Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu kıydı.
Başkan Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediyesi Başkarcı Hatice Kulaklı Düğün Salonu'nda dünya evine giren Arzu ve Mehmet Emin Keskin çiftini tebrik ederek bir ömür boyu mutlu olmaları temennisinde bulundu.
Yaklaşık 400 kişilik bir kapasiteye sahip olan Merkezefendi Belediyesi Başkarcı Hatice Kulaklı Düğün Salonu'nda, düğün, sünnet, kına, toplantı, konferans gibi birçok etkinlik yapılabilecek.
(SÇ-SÇ-Y)

24.07.2017 16:14:32 TSI
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