YEREL HABERLER / BOLU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yılmaz, Basın Bayramı'nı kutladı

Başkan Yılmaz, Basın Bayramı'nı kutladı



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Bilgi alma ve yayma özgürlüğü ile tarafsız ve sorumlu yayıncılık, demokratik toplumların olmazsa olmazıdır" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Yılmaz, insan haklarına saygılı ve milli değerlerin korunması sorumluluğunu taşıyan basın yayın organları, çağdaş toplumların en büyük güvencesidir dediği kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kez daha şahit olduğumuz üzere demokrasinin gelişmesinde önemli toplumsal aktörlerden olan özgür basın, demokratik değerlere sahip çıkılması noktasında da yaşamsal önem arz etmektedir. Bu düşüncelerle toplumumuzun doğru ve tarafsız habere zamanında ulaşabilmesi için fedakarca gayret gösteren tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

(FC-İÇ)



24.07.2017 17:05:39 TSI

NNNN

