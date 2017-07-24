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Ilıcalı: "Erzurum Kongresi tarihin seyrini değiştiren niteliktedir"

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:09
Ilıcalı: "Erzurum Kongresi tarihin seyrini değiştiren niteliktedir"
Ilıcalı: "Erzurum Kongresi tarihin seyrini değiştiren niteliktedir"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, TBMM Genel Kurulunda gündem dışı söz alarak, Erzurum Kongresinin 98. yıldönümü ile ilgili bir konuşma yaptı.
AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı Milli Mücadelenin dönüm noktası olan 23 Temmuz Erzurum Kongresinin 98. yıldönümüyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda konuşma yaptı. Kurtuluş Savaşı'nın tarihimizde, ulusal birlik ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı büyük bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Ilıcalı "Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşımız, Birinci Dünya Savaşının ardından yapılan haksız işgal girişimlerine karşı, milletimiz tarafından canla başla bir bütün olarak verilen onurlu bir mücadeledir. Yurdumuzun toprak bütünlüğünün sağlanması amacıyla başlatılan Kurtuluş Mücadelesi, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla fiilen başlamış, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle birlikte, milli bir başkaldırış hareketine dönüşmüştür." dedi.
Erzurum Kongresi'nde alınan kararların Kurtuluş Mücadelesindeki belirleyiciliğine dikkat çeken Ilıcalı "Erzurum Kongresi 5 vilayetten 56 delege ile açılmış ve 2 hafta süren kongreye devam eden süreçte de katılımlar olmuş ve bu kongrede alınan kararlar, Kurtuluş Mücadelesinde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olmuştur. Erzurum Kongresi'ni geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açmış; yoklamanın ardından yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına getirilmiştir." şeklinde konuştu. Erzurum Kongresi'nde milli iradeye dayanan milli bir meclis meydana getirilmesinin ve gücünü milli iradeden alacak bir hükümetin kurulmasının gerekliliğinin dile getirildiğini vurgulayan Ilıcalı "23 Temmuz -7 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar ile Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve esasları saptanmış, bu kararlar, kurtuluş mücadelesi ile birlikte aynı zamanda; laik ve demokratik Cumhuriyetin temel ilkeleri için dayanak olmuştur. Milletimizin, Vatanın bölünmez bütünlüğü konusundaki kararlılığına vurgu yapılan Erzurum Kongresi'nde, "manda ve himaye kabul olunamaz" ilkesiyle bağımsız Cumhuriyetimizin ilk adımı atılmıştır." diye belirtti.
"Erzurum Kongresi, tarihin seyrini değiştiren niteliktedir"
Milletvekili Ilıcalı "Erzurum Kongresi, emperyalist güçlerin, memleketi bölme, parçalama gayeleri altında, Anadolu insanına diz çöktürme mücadelesine karşı gösterilen en büyük irade beyanı" oldğunu belirterek Erzurum Kongresi'nin "Milletimizin, vatan sevgisi altında onurunu ve gururunu kurtarmak adına sergilediği, kahramanlıklarla dolu bir mücadele olarak önemlidir ve tarihe not düşülecek, tarihin seyrini değiştirecek niteliktedir. Erzurum Kongresi, bölgesel olarak planlanan bir kongre olmasına rağmen, alınan kararlar neticesinde ortaya çıkan süreç göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizin geleceğinin belirlenmesinde üstlendiği kritik rol ile ulusal bir nitelik kazanmış, aziz milletimizin kendi iradesini tayin etme arzusunu, tüm dünyaya ilan etmiştir." dedi.
"Milletimiz bütün kritik dönemlerde üzerine düşeni yapmıştır"
Milli Mücadele yıllarında ortaya koyulan birlik ve beraberlik ruhunun, atılan her adımda daimi yol gösterici olduğunu söyleyen Ilıcalı "Bu ruh, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için, aynı azimle çalışmalarımızı sürdürmemizde gücümüze güç katmaktadır. Tarih boyunca, milletimizi parçalama ve ülkemizi bölme girişimleri olmuş ve olmaya devam etmektedir. Ancak milletimiz, İstikbal ve istiklalinin tehlikeye düştüğü bütün kritik dönemlerde, vatan - millet sevdasıyla daima üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiş, bu sevda ve bağlılığını geçmişten günümüze kadar arttırarak devam ettirmiştir. Bunun en yakın örneğini ise 15 Temmuz Hain Darbe Kalkışması sırasında yaşadık. Şer odaklarının güdümünde olan FETO Terör örgütünün bu kalkışması ile Ülkemizin bölünmesi ve dış güçlerin istilasına açık hale getirilmesi amaçlanmıştır. Ancak bütün bu girişimler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasiye sahip çıkma talimatı sonrasında, bu milletin, kendi iradesine, vatanına ve ülkesine sahip çıkması ile bozguna uğratılmıştır. İşte 15 Temmuz'da da, milli iradenin geleceğine sahip çıkması ile tıpkı 23 Temmuz 1919 da var olan o vakur duruş, o cesaret ve dirayet ile bir kez daha ortaya çıkmıştır." diye belirtti.
Ilıcalı konuşmasının sonunda milli mücadele kahramanlarını anarak "Erzurum Kongresi'nin 98. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarına saygı ve minnetlerimi sunuyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.
(ERZ-Y)

24.07.2017 17:11:42 TSI
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