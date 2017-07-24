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Bozüyüklü engelliler, Halis Zafer paşanın tayinine üzüldü



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, Tümgeneralliğe terfi ederek Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'na tayin olan Halis Zafer Koç'u uğurlayacakları için üzüldüklerini söyledi.

Tümgeneral Halis Zafer Koç'un engelli dostu bir komutan olduğunu belirten Çelik, yeni görev yerinde başarılar diledi. Başkan İsmail Çelik açıklamasında, "Beş yıldır Bilecik'te görev yapan, dernek olarak dört yıl birlikte engellilere yönelik temsili askerlik uygulaması yaptığımız değerli komutanımızın ilimizden ayrılışı bizleri üzmüştür. Değerli komutanımızın ilimizden ayrılışı bizi üzse de terfi ederek daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımız bize teselli vermektedir. Değerli, duyarlı ve babacan komutanımız, Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sayın Halis Zafer Koç'un terfi ederek tümgeneralliğe yükselmesinden dolayı tebrik eder, yeni görev yeri olan Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığındaki görevinde başarılar dileriz" dedi.

(İC-MET-Y)



24.07.2017 17:24:56 TSI

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