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Elazığ TSO Başkanı Alan, 3. meslek gurubu temsilcileriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Zafer Demirbaş

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan 3. meslek grubunun temsilcileri ile bir araya geldi.

Elazığ TSO'da 3. meslek grubunu oluşturan konfeksiyon, tuhafiye, manifatura, saraciye ve kumaş imalat ve ticareti meslek grubu temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'da katılımcıların sorun ve beklentilerini dinledi.

Hedeflerinin tüm grupları çok etkin bir şekilde temsil ederek sorun ve beklentilerini karşılamak olduğunu ifade eden Başkan Alan," Son dönemlerde bu tür sektörel anlamda gurup toplantılarıyla sektörlerin sorun ve beklentilerini tespit etmek için yaptığımız istişare toplantılarını tüm sektörlere yaygınlaştırarak bir rapor oluşturmak istiyoruz. Bu rapor doğrultusunda önümüzdeki dönem içerisinde üyemizin doğrudan hissedeceği faaliyetler yapmayı hedefliyoruz. Sizlerin bu anlamda beklenti ve talepleri bizim için çok değerlidir. Hedefimiz odamızı başta meslek komiteleri olmak üzere her birimde çok daha etkili temsil ederek tabandan gelen beklentiler doğrultusunda çalışmalar yapmaktır. Bu toplantıların yapılması işte bu anlamda çok büyük önem taşıyor"dedi.

Hedeflerinin odaya bağlı her grubu bugünden çok daha etkin bir şekilde temsil ederek beklentilere cevap vermek olduğunu aktaran Alan, verilen destek ve çabalarla bu doğrultuda çok değerli adımlar atılıp, önemli mesafeler kat ettiklerini kaydetti.

(ZD-HİV-Y)



24.07.2017 17:27:19 TSI

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