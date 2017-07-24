YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sıcak hava beyin kanaması riskini artırıyor

Sıcak hava beyin kanaması riskini artırıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Lokman Bayrak, güneş altında çok vakit geçirmenin beyin kanamalarına yol açabileceğine dikkat çekerek baş ağrısı, kusma, görme ve konuşma bozukluğu gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Özel Deva Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Op. Dr. Lokman Bayrak, sıcak havalarda beyin kanaması ve beyin anevrizmalarından korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Yaz aylarında güneşin neden olduğu yüksek hava sıcaklığının tansiyonun zararlı etkisini artırarak, sonu ölüm ve sakatlıkla sonuçlanabilen beyin içi kanamalara neden olduğunu söyleyerek, "Beyin damarları yaş ilerledikçe yıpranır ve elastiki özelliklerini kaybeder. Bu nedenle özellikle tansiyonu olan yaşlı insanlarda sıklıkla yaz aylarında direnci yeterince azalan beyin damarları yırtılarak beyin kanamaları oluşturabilir. Beyin dokusunun zedelenmesi ya da damarlarının yırtılması sonucu ortaya çıkan ve yaşamsal tehdit oluşturan beyin kanaması ciddi bir durumdur. Hastaların sadece baş ağrısı bile bu şikayetlerin başlangıcı olabilir. Bu şikayetler karşısında insanların daha bilinçli olması ve bu şikayetlerinin sebeplerinin araştırılması gerekiyor" dedi.

En çok yüksek tansiyon hastaları etkileniyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Lokman Bayrak, aşırı sıcak havaların en çok yüksek tansiyona sahip hastaları etkilediğini belirterek, "Tansiyonun ani ve denetimsiz yükselmesinin beyin kanamasına neden olabildiğini, doğumsal damar değişikliği, pıhtılaşmayı engelleyici ilaç kullanımı, bazı karaciğer hastalıkları, yüksek dozda alkol kullanımının da söz konusu komplikasyona yol açıyor "dedi.

Beyin kanamasında ciddi baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç kaybı gibi belirtilerin ortaya çıktığını ifade eden Op. Dr. Bayrak, "Kanamanın olduğu beyin bölgesine bağlı olmak üzere enseden başa doğru yayılan şiddetli baş ağrısı ilk belirtilerden biri olduğunu ve kanamanın lokalizasyonu ve şiddetine bağlı felçlikler bile gelişebileceğini söyledi. Şeker hastalığı, damar sertliği, hipertansiyonu olan kişilerde beyin kanaması riskinin oldukça fazla görülüyor" şeklinde konuştu.

Güneşten korunmak için tavsiyelerde bulanan Bayrak, "Güneşin direkt etkilerinden korunmak için şapka ya da bandana ile dolaşılmalı. Sabah 10.00 ile öğleden sonra 14.00 arasında güneş altında kalmamalı. Aç kalmamaya dikkat edip sağlıklı ve düzenli beslenmeye özen gösterilmeli. Gün içerisinde artan su ihtiyacı giderilmeli. Tansiyon ilaçları düzenli olarak alınmalı. Tansiyon kontrolleri daha sık yaptırılmalı "diye konuştu.

(AK-LO-Y)



24.07.2017 17:38:02 TSI

NNNN

