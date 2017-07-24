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Hüda Par'dan piknik programı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Hüda Par Edremit ilçe teşkilatının düzenlediği piknikte partililer bir araya geldi.

Hüda Par Edremit İlçe Başkanlığı, gençlik kolları ile üye ve gönüller, Gevaş ilçesinin Van Gölü sahilinde piknikte bir araya geldiler. Düzenlenen piknik programında bilgi yarışması sonucunda birinci gelen gruba hediye takdimi yapıldı. Düzenlenen program ile ilgili bilgi veren Hüda Par Edremit İlçe Başkanı Fetullah Botan, "Hafta içi yoğun mesaimizin ardından üye ve gönüllerimizle piknik programı düzenledik. Yoğun mesainin ardından artan hava sıcaklıklarından dolayı üye ve gönüllerimizin motivasyonunu sağlamak amacıyla bir araya geldik. Piknik programı sabah kahvaltısı ve öğle yemeğinin ardından üyelerimiz arasında bilgi yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada birinci gelen grubumuza ise hediyelerini takdim ettik" dedi.

(MSA-Y)



24.07.2017 17:54:24 TSI

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