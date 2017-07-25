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Çiftçiler domuzlardan şikâyetçi

25 Temmuz 2017 Salı, 08:59
Çiftçiler domuzlardan şikâyetçi
Çiftçiler domuzlardan şikâyetçi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Türkiye'nin en verimli tarım arazilerine sahip Aydın'da çiftçilerin başı defa domuzlarla derde girdi.
Ekili alanlara dadanan domuzların yedikleri ürünün onlarca katı tarlalarda telef ziyana neden olduğunu belirten çiftçiler, önlem alsak da bir türlü domuzların verdiği zararın önüne geçemediklerini, bir an önce sürek avının başlamasını dile getirdiler.
Köşk'te çiftçilik yapan Muzaffer Yiğit, incir sezonunun başladığını ifade ederek, "Bilindiği gibi domuzlar incir sezonunda ürünlerimize zarar veriyor. Sezon başladı ve önlem almamız gerekiyor. Önlem almazsak her sene olduğu gibi bu sezonda da ağaçlarımız, ürünlerimiz zarar görecek dedi.
Domuzun çok hızlı üreyen bir hayvan türü olduğunu ve bir çift domuzun kısa sürede bir sürü haline geldiğini belirten Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, son günlerde çiftçinin en büyük sıkıntısının domuzlar olduğunu belirtti. Domuzla en etkili mücadelenin sürek avı olduğunu ve bunun da Tarım, Gıda Havancılık, Orman ve Su Bakanlıklarına bağlı birimlerden alınan izinlerle gerçekleştirildiğini belirten Başkan Posacı, avcılardan sürek avı konusunda çiftçilere destek olmalarını istedi. Domuzun zarar vermediği bir tarım ürünü olmadığını geceleri ovada, gece gündüz ise dağlardaki tarım arazilerinde zarara neden olduğunu belirten Posacı, "Şimdi incir sezonu da başlıyor. Zarar daha da etkili olacak. Bu nedenle vakit geçirilmeden sürek avına başlanması gerekiyor. Son günlerde çiftçimizi en çok muzdarip eden konuların başında domuzlar var" diye konuştu.
Sürek Avı İzne Bağlı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü yetkilileri konu ile ilgili olarak, "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2017-2018 Merkez Av Komisyonu Kararları gereğince, Müdürlüğümüze en az 1 hafta öncesinden başvuru yapılması suretiyle Mücadele Amaçlı Sürek Avı İzni verilmektedir. Sürek avlarında sürekçilerde avcılık belgesi şartı aranmazken en fazla 15 avcı ve 20 sürekçi ile Mücadele Amaçlı Sürek Avının yapılması Müdürlüğümüz iznine bağlıdır. 4915 Kara Avcılığı Kanunu ve 2017-2018 MAK kararlarına uyulmaması halinde idari işlem tesis edilir. Bölgemizde Nazilli İlçesi, Yellice Mahallesi, Bozdoğan İlçesi Alamut Mahallesi ve Karacasu İlçesi Yazır, Dereköy ve Bahçeköy Mahallelerinde izinli olarak yapılan Mücadele Amaçlı Sürek Avlarında toplam 75 Adet Yaban Domuzu avcılar tarafından avlanmıştır" denildi.
(OD-MB-Y)

25.07.2017 09:01:38 TSI
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