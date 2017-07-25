Spor yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
(Fotoğraflı)
Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Erzurum'da spor salonunda kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Nizamettin Polat, salonda spor yaptığı sırada bir anda fenalık geçirdi. Salondakilerin durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde cansız yatan Polat'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polat'ın cenazesi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
(AA-AA-Y)
25.07.2017 09:15:51 TSI
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