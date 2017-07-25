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Dalyan Kanalındaki motoryat tepki çekti



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Ortaca Dalyan kanalında seyreden bir motoryat kanalda teknelerle gezen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekti.

Dalyan kanalında 09 Temmuz Pazar günü Dalyan iskelesinden teknelere binerek İztuzu sahiline giden yerli ve yabancı turistler kanalda seyreden motoryatı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motoryat'ın çıkardığı dalgada sallanarak seyreden teknedeki tatilci vatandaşlar, "Dalyan kanalında bu tip deniz araçları ile seyretmek yasak değil mi" diye birbirlerine sorarlarken bölgeden bir vatandaş ise "Dalyan kanalında bu tür deniz taşıtlarının kullanılması yasak. Ayrıca sürat motoru denilen araçlarında kullanılması yasak. Ama maalesef ki kanalımızda sık sık bu deniz araçları kullanılıyor. Oysa kanalın ekolojik olarak korunabilmesi için Muğla Valiliği idare kurulunca alınan bir çok tedbir var ve bu tür deniz araçlarının kanalda seyretmemesi de bu tedbirlerden bir tanesi. Maalesef ki kurallara uyulmuyor veya kurallara uymayanlar denetlenemiyor ki bizler bu görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz" diyerek durumu izah etmeye çalıştı.

Dalyan kanalında teknecilik yapan vatandaş ise, "Biz bu teknelerimizle Dalyan Kanalında tatilcileri gezdirmek amacı ile taşımacılık yapabilmek için yasal birçok prosedürü yerine getirmek zorunda olduğumuz gibi sık sık da denetleniyoruz. Ama maalesef kurallara uymayanlar ben yaptım oldu diyerek hem kanala zarar veriyorlar hem de kanalda görüntü kirliliği oluşturuyorlar'' dedi.

Geçen hafta gazetemizde yayınlanan DALKO Başkanı Arif Yalılı ile yaptığımız röportaj sırasında da Yalılı, Dalyan kanalında sazlıklardan kopan adacıklardan şikayet etmiş ve Dalyan kanalının bu kopan ve su içerisinde yüzen adacıklar nedeni ile yapısının değiştiğini söyleyerek kanalın çok iyi korunması gerektiğine vurgu yapmıştı.

(CC-MB-Y)



25.07.2017 09:55:07 TSI

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