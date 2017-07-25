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55 yıllık berber dükkanın yıkılmasıyla mesleği bırakacak



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta 55 yıldır berberlik yapan ve kentin en eski berberi olan 68 yaşındaki Rafet Eraslan dükkanının yıkılmasıyla mesleğini bırakacak.

13 yaşında ilkokulu bitirdikten sonra ustasının yanında berberlik mesleğini öğrenen Rafet Eraslan, Ankara ve Bolu'da çalıştıktan sonra memleketi Yozgat'a gelerek 1972 yılından beri Tol Çarşı'da mesleğini sürdürüyor. Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi kapsamında iş yerinin yıl sonuna kadar yıkılacağını söyleyen Eraslan, nedenle 55 yıllık berberlik mesleğine de nokta koyacağını dile getirdi.

Her ne kadar işini severek yapsa da ihtiyaçtan dolayı bu yaşına kadar mesleğini sürdürdüğünü belirten Eraslan, bundan sonraki yaşamını babadan kalma meyveliğin de geçireceğini söyledi. Eski dönemlerde berberlik mesleğinin cazibesinden de bahseden Eraslan, o zamanlarda işlerinin daha iyi olduğunu şimdiler de ise dükkanına gelen eş dost sayesinde iş yaptığını belirtti.

Eraslan,"İş yerim yıkıldıktan sonra yeni bir işyeri açmayı düşünmüyorum. Kiralar yüksek, tekrardan bir iş yeri tutmak yeniden başlamak benim için çok zor. Arkadan gelip bana yardımcı olup bu işi devam ettirecek kimse yok. Oğlum var ona bu işi öğrettim. Kalfalık diploması var ama bu mesleği yapmak istemiyor" dedi.

(BMG-UY-Y-)



25.07.2017 14:35:48 TSI

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