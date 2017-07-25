YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Otostop yapan hayat kadınlarına para cezası

Otostop yapan hayat kadınlarına para cezası



(Fotoğraflı)



Muammer Ay

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kamyonları durdurup fuhuş yapan hayat kadınlarına polis tarafından Kabahatler Kanunu'na göre ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Badırlı Köprüsü altı çevreyolu üzerini mesken tutan ve otostop çekerek kamyoncular ile para karşılığı ilişkiye giren hayat kadınları, Samsun Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen S.G. ve N.G. adlı hayat kadınlarına Kabahatler Kanunu'na gören 227'şer lira, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da 95'er lira para cezası kesilip serbest bırakıldı.

(MAY-SLH-SÜ-Y)



25.07.2017 14:43:11 TSI

NNNN

