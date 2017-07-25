Otostop yapan hayat kadınlarına para cezası
(Fotoğraflı)
Muammer Ay
SAMSUN (İHA) - Samsun'da kamyonları durdurup fuhuş yapan hayat kadınlarına polis tarafından Kabahatler Kanunu'na göre ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından para cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Badırlı Köprüsü altı çevreyolu üzerini mesken tutan ve otostop çekerek kamyoncular ile para karşılığı ilişkiye giren hayat kadınları, Samsun Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen S.G. ve N.G. adlı hayat kadınlarına Kabahatler Kanunu'na gören 227'şer lira, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da 95'er lira para cezası kesilip serbest bırakıldı.
(MAY-SLH-SÜ-Y)
25.07.2017 14:43:11 TSI
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