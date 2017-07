YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Toroslar'ın tepesinde doğayla iç içe müzik festivali

Toroslar'ın tepesinde doğayla iç içe müzik festivali

- Mersin merkeze bağlı bin 500 rakımlı Arslanköy Mahallesi'nde bu yıl 28-30 Temmuz tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlenecek Şaymana Müzik Festivali'nde geri sayım başladı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Arslanköy Mahallesi'nde bu yıl 28-30 Temmuz tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlenecek Şaymana Müzik Festivali'nde geri sayım başladı. 'Çadırını al gel' sloganıyla gerçekleştirilecek festivalde müzik sesleri doğaya karışacak.

Emekli Felsefe Öğretmeni Semra Yıldıran ve Teknik Ressam Eşi Deniz Yıldıran'ın, yıllar önce Arslanköy'de dağ başında kurdukları işletme, zamanla bu dağ başını kültür ve sanat köyüne dönüştürdü. Yılın çeşitli dönemlerinde sanatçılar için workshoplar düzenlenen bölgede, Yıldıran çiftinin kızları Müzik Öğretmeni Ayşegül Yıldıran da 4 yıl önce bir müzik festivalinin temellerini attı. Şaymana Müzik Festivali adıyla her geçen yıl Türkiye çapında haklı bir üne kavuşan festival, bu yıl da müzik ve doğa severleri 3 gün boyunca bin 500 rakımda bir araya getirecek.

Şaymana Müzik Festivali'nin nasıl başladığını anlatan ve aynı zamanda obua sanatçısı olan Ayşegül Yıldıran, "Dört yıl önce bir dost sohbetinde; Mersin'de müzik, kültür ve sanat etkinliklerinin azlığından şikayet ediyorduk. Sonra bir fikir belirdi. 'Neden kendimiz yapmıyoruz?' dedik. Kendim de müzisyen olduğum için kentte sahne alan gruplardan arkadaşlarımı topladım ve onlardan bu festivale katılmalarını rica ettim. Yalnızca kendi arkadaş grubumuzla eğlenme amaçlı başladı. Kimselere haber vermedik. İlk yıl 80 kişiydik" dedi.

İkinci yılında 400 kişiyi, geçen yıl gerçekleşen üçüncü yılında ise bin kişiyi ağırlayan Şaymana Müzik Festivali, "Çadırını al gel" sloganıyla yayıldı. Çadırlarıyla gelip 3 gün boyunca müzik, kültür ve sanatla iç içe olan katılımcılar, bu yıl da gerçekleştirilecek konser ve etkinliklerle dolu dolu anlar yaşayacaklar. Festival, geçmiş yıllarda "Bir Kitap ve Bir Konser", "Güzel Bir Günde Festival" gibi ulusal bazda çok sayıda proje ve organizasyon gerçekleştiren "İnsan Kütüphanesi" işbirliği ile bu yıl ulusal bir etkinliğe dönüştü. Popüler cazda Türkiye'nin bir numarası Jehan Barbur, Reggaenin tanınmış grubu Sattas, etnik blues tarzında başarılı işler yapan Luxus ve Coverlarıyla önemli bir hayran kitlesine ulaşan Sufle festivalin bu yılki konukları arasında.

28-29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin edebiyat dünyasından da konukları olacak. Ot Dergisi yazarları Sinem Sal, Ertuğrul Mavioğlu, Birol Tezcan ve Bulut Uçar da söyleşi için festivalde olacaklar. Ayrıca Arslanköy'den çıkıp adını dünyaya duyuran köylü kadın tiyatrosunun kurucusu Ümmiye Koçak ve "Kilikya'nın Hatıra Defteri" adlı kitabıyla bölge tarihini irdeleyen Gazeteci Yazar Umut Çor da kendi hikayelerini anlatacaklar. Onur Kırmaz Ritim Atölyesi, Yoga, pilates, nefes antrenmanları, dans workshopları, trekking turları da festivalin eğlenceli etkinlikleri arasında yer alacak.

Ayşegül Yıldıran, "Katılmak isteyenlerin 4. Şaymana Müzik Festivali'ni sosyal ağlardan takip etmesinde yarar var. Bu yıl ilgi çok fazla, ancak festival alanımız bin 500 kişi ile sınırlı. Bu nedenle katılımcıların biletlerini bir an evvel almalarını öneriyorum. Ayrıca Mersin'in sıcağına kanıp ince kıyafet ve örtülerle gelmeseler iyi olur. Zira akşam soğuk olduğundan battaniye ve kalın kıyafetlere ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.

Yıldıran, Mersin'in kavurucu sıcağında Toroslarda bir vaha gibi gerçekleşen "Şaymana Müzik Festivali"nin her geçen yıl daha farklı gruplar ve etkinliklerle devam edip geleneksel hale geleceğini sözlerine ekledi.

(KYM-Y)



25.07.2017 14:49:03 TSI

NNNN