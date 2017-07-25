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Çarşamba Havaalanı 127 bin yolcuya hizmet verdi



SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi Osman Kaymak, Haziran ayında Samsun-Çarşamba Havalimanının 127 bin yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

Vali Kaymak, Samsun-Çarşamba Havalimanı 2017 Haziran ayına ait iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında basın açıklaması yaptı. Vali Kaymak yaptığı açıklamada, "DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre; Haziran ayında Samsun-Çarşamba Havalimanında iç hat yolcu trafiği 122 bin 142, dış hat yolcu trafiği 5 bin 394, toplamda ise 127 bin 536 oldu. 2017 Haziran ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 986, dış hatlar uçak trafiği ise 72 olmak üzere toplamda bin 58 uçağa hizmet sunuldu. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 114 ton olarak gerçekleşti" dedi.



"İlk 6 ayda 751 bin 79 yolcu hizmet aldı"

2017 yılı 6 aylık istatistiklerine değinen Vali Kaymak, "Samsun-Çarşamba Havalimanından; 751 bin 79 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 8 bin 45'e, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 5 bin 160 tona ulaştı. Samsun-Çarşamba Havalimanından karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara'ya, 4 gün İzmir'e ve çarşamba günleri Antalya'ya uçuş seferleri yapılmaktadır. Ayrıca, Almanya'ya 4 gün, Rusya, Avusturya, Fransa ve Ukrayna'ya bir gün olmak üzere direkt uçuş seferleri yapılmaktadır. İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından bağlantılı olarak yurt içinde her noktaya, yurt dışında ise birçok noktaya uçuşlar yapılabilmektedir" diye konuştu.

(KA-SLH-Y)



25.07.2017 15:03:47 TSI

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