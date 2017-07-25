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Balıkesirsporlu oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi

25 Temmuz 2017 Salı, 15:31
Balıkesirsporlu oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi
Balıkesirsporlu oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Ligde mücadele eden Balıkesirspor oyuncuları Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Sezon öncesi kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'da gerçekleştiren Balıkesirspor kafilesi, AKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji, Ortopedi, Dâhiliye, Genel Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dallarında bir dizi testten geçti. Futbolcuların sağlık kontrollerinin kısa süre içerisinde tamamlandığı kaydedilirken, Balıkesirspor Futbol Kulübü idari görevlisi Cemal Avcu, sağlık kontrollerinin sorunsuz şekilde tamamlandığını söyleyerek üniversite personeline teşekkür etti.
(GC-

25.07.2017 15:33:10 TSI
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