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CHP'li Çakırözer ve FA hastası Gülçin'den Sağlık Bakanlığı'na teşekkür



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ESKİŞEHİR (İHA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Friedreich Ataksisi (FA) hastası Gülçin Karausta, Friedreich Ataksisi hastalığının tedavisi için başlattıkları mücadelelerine cevap veren Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Friedreich Ataksisi hastası Gülçin Karausta'nın Friedreich Ataksisi hastalığı tedavisinin devlet kapsamına alınması ve Gülçin'in ilaçlarının devlet tarafından karşılanması için verdikleri mücadele sonuç verdi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Gülçin Karausta'nın tedavisi için gerekli olan ilaç masraflarını karşılayacağını bildirdi. CHP'li Çakırözer ve Karausta taleplerine duyarsız kalmayan Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.

"Sağlık Bakanlığına gitmişlerdi"

CHP'li Çakırözer, Eskişehir'de yaşayan Friedreich Ataksisi hastası Gülçin Karausta ve ailesini evlerinde ziyaret ederek, Gülçin'in hastalıkla mücadelesini dinlemiş ve hastalığın devlet kapsamına alınması için Sağlık Bakanlığı yetkililerine çağrıda bulunmuştu. Gülçin ve ailesini Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de görüştüren Çakırözer ve Karausta ailesinin talepleri sonuçsuz kalmadı. Gülçin'in ilaçları artık devlet tarafından karşılanacak.

"Diğer hastalar için umut oldu"

Gülçin'in sesine cevap veren eski Sağlık Bakanı ve şu an Başbakan Yardımcısı olan Recep Akdağ'a, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı ve Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği yetkililerine teşekkür eden Çakırözer, "Türkiye'de Gülçin'in ailesi gibi yüzlerce aile Friedreich Ataksisi hastalığı karşısında mücadele veriyor. Biz Gülçin ile birlikte hem kendisi hem de diğer Friedreich Ataksisi hastaları için hükümete çağrıda bulunmuş, hastalığın devlet kapsamına alınmasını istemiştik. Hem Sağlık Bakanının hem de müsteşarlarının duyarlı olacaklarına inanıyordum. Öyle de oldu. Bakanlık Gülçin'in ilaçlarını onayladı ve Gülçin'in mücadelesi hepimize umut oldu. Ben tekrar hem Bakanlığa hem Bakanlık çalışanlarına hem de Gülçin'in yanında olan herkese destekleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

"Destek veren herkese teşekkürler"

Uzun yıllardır ilaçlarının devlet tarafından karşılanması için mücadele veren Gülçin Karausta, Çakırözer ve kendisine destek olanlara teşekkür etti. Karausta, "Benim gibi hastalıkla mücadele eden yüzlerce arkadaşım var. Benim ilaçlarım artık devlet tarafından karşılanacak, umarım yakın zamanda ilaçlarımı alacağım. Ama ben arkadaşlarım ve onların aileleri için mücadelemi sürdüreceğim. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan aileme, arkadaşlarıma ve çabalarımızı sonuçsuz bırakmayan Sağlık Bakanlığı'na sonsuz teşekkür ederim. Dileğim benim gibi hastalığı olan herkesin çabalarına, mücadelelerine duyarsız kalınmaması ve seslerinin duyulması" dedi.

(ÇAĞ-Y)



25.07.2017 15:35:48 TSI

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