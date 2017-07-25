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Mucur'da basın birliği derneği kuruldu



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Mucur İlçesinde geleneklerin unutulmaması için yazarlar ve yerel gazeteciler birleşerek basın birliği derneğini kurdu.

Derneğin kurulum amacını anlatan dernek Başkanı Ferhat Yıldırım, ilçe halkını bilgilendirmek ve ilçe geleneklerini gelecek kuşaklara aktarmak için ilçe de yer alan yerel gazetecilerin ve yazarların bir araya geldiği gurupla dernekleşme faaliyetine gittiklerini söyledi.

Yapılacak faaliyetlerle ilçede problemleri araştırarak çözüm önerileri sunacaklarını anlatan Yıldırım, "Sosyal etkinliklerde ve kültürde adından söz ettiren bir dernekleşme faaliyeti içerisinde olacağız. Mucurlu iş adamları ile görüşerek ilçenin gelişimi noktasında katkı sunmalarını bekleyecek ve onlardan da yapacağımız projeler için destek isteyeceğiz."diye konuştu.

Basın birliği yönetiminde Ferhat Yıldırım ile birlikte Ali Aydemir, Necdet Özbay, Derviş Ekim, Hüseyin Öcal, Murat Kılıç ve Derviş Ekim yer alıyor.

(EÖ-AÖ-Y)



25.07.2017 16:01:12 TSI

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