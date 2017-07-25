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Uluslararası plaj voleybolu heyecanı Mersin'i saracak

25 Temmuz 2017 Salı, 16:01
Uluslararası plaj voleybolu heyecanı Mersin'i saracak
Uluslararası plaj voleybolu heyecanı Mersin'i saracak

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 27-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan '2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu-Beach Volleyball Satellite Mersin' için geri sayım başladı.
Organizasyon, 27 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 11.00'de oynanacak eleme turu karşılaşmaları ile başlayacak. 28-29 Temmuz tarihlerinde oynanacak ana tablo müsabakaları sonunda, 30 Temmuz 2017 Pazar günü yapılacak yarı finaller, üçüncülük, dördüncülük ve final müsabakaları ile son bulacak.
Saat 20.00'de oynanacak erkekler final müsabakaları ve saat 21.00'da oynanacak kadınlar final müsabakaları ve ödül töreni NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Yerli ve yabancı sporcuların müsabakalarına ise 2 bin 500 seyirci kapasiteli Mersin Marina ve Fenerbahçe Meydanı sahne olacak. Mersin'de uluslararası organizasyonlar düzenleyerek, Mersin'i güzellikleri ile tüm dünyaya tanıtmak için gayret gösterdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Böyle uluslararası etkinlikler hem Mersin'de birleşmeyi, bütünleşmeyi sağlıyor, insanları bir araya getiriyor hem de Mersin'in tanıtımına çok büyük katkısı oluyor. Özellikle gençlerimizin sağlıklı mekanlarda, sporla iç içe yetişmesini arzu ediyoruz. Bu gayretlerimiz Mersinliler tarafından da ilgiyle izleniyor. Bu etkinliklere katılımların daha da artmasını bekliyoruz. İnşallah Mersin sporda hak ettiği yere gelecek" dedi.
Türkiye'de Mersin'de gerçekleşerek Mersinlilere spor dolu ve eğlenceli bir müsabaka yaşatacak olan organizasyona, 21 ülkeden, 48 takım ve 96 sporcu katılırken, yapılacak ödül töreni ile 15 bin Euro para ödülü dağıtılacak.
Türkiye, İngiltere, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Fransa, İtalya, Hollanda, Rusya, İsveç'in de aralarında bulunduğu toplam 21 ülkeden gelecek olan sporcular, Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleri ile tanışma fırsatı yakalayacak. Türk sporcuların da yerlerini alacağını müsabakalarda, kadınlar kategorisinde Türkiye'yi Merve Nezir, Aleyna Vence, Buğra Eryıldız, Merve Çelebi, erkekler kategorisinde ise Murat Giginoğlu, Safa Urlu, Hasan Hüseyin Mermer, Ali Osman Nurettin, Yusuf Özdemir, Ali Cebeci, Selçuk Şekerci ve Kemal Şah temsil edecek.
(KRY-Y)

25.07.2017 16:02:09 TSI
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