ÇANAKKALE (İHA) - Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulunun ortak olduğu Lets Color The Future (geleceği renklendirelim) ve Future is at scholl (gelecek okulda) Erasmus + Ka2 projeleri kabul edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen yaptığı açıklamada, "Akademik başarısı düşük öğrencileri merkeze alan ve erken okul terklerini engellemeyi amaçlayan iki farklı Erasmus projesi ile Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu ilçemizi temsil edecektir. Öğretmenlerimizin yurt dışında oldukları sürece katılacakları kurslarda ve ilişki kuracakları sosyal çevrelerinde ülkemizi ve kültürümüzü en iyi şekilde temsil ederek, ülkemiz adına ön yargılarının giderilmesi, olumlu görüşlerinin desteklenmesini amaçlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle ilçemizi temsil edecek olan öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.

25.07.2017 16:26:35 TSI

