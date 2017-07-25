Başkan Özakcan'ın annesi vefat etti
- Efeler Belediye Başkanı Özakcan'ın anne acısı
(Fotoğraflı)
Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın annesi Kamuran Özakcan vefat etti.
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın annesi Kamuran Özakcan bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı Aydın'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu. 90 yaşındaki Anne Özakcan, bugün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kamuran Özakcan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Beycamisinde kılınacak cenaze namazının ardından Tellidede Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
(MU-MB-Y)
25.07.2017 16:38:35 TSI
NNNN