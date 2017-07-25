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Altıeylül çalışıyor



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül ilçesinin en işlek caddelerinden birisi olan Pamuklu Dokuma Caddesi yeniden asfaltlandı. Gece gündüz çalışan Altıeylül Belediyesi ekipleri ilçeye adeta yeni bir görünüm kazandırıyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi, saha da çalışan mesai arkadaşlarına kolaylıklar diledi. Başkan Kafaoğlu caddenin asfaltının eskidiğini, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nden adliyeye doğru giden yolun Atatürk Devlet Hastanesi'nin de açılmasıyla birlikte çok işlek hale geldiğini ifade etti.

Kafaoğlu geçen sene yolun asfaltlanması ile ilgili planlamayı yaptıklarını, yüklenici firmanın çalışmasını tamamlama noktasına geldiğini söyledi.

Başkan Kafaoğlu, "Her geçen gün Altıeylül ilçemizin cadde ve sokaklarını yeniliyoruz. Bir taraftan prestij cadde çalışmaları, diğer yandan şehir merkezinde sokakların antik ve kilitli parke taşlarla yeniliyoruz. Hedefimizin insanların mutlu olması ve yaşadıkları şehirden zevk almaları. Emeği geçen Fen İşleri ekibine, yüklenici firmaya teşekkür ediyorum" dedi.

(TS)



25.07.2017 16:40:22 TSI

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