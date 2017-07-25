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Midyat'ta trafik kazası: 3 yaralı



(Fotoğraflı)



Bilal Bedir

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Midyat-Dargeçit karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. R.A. idaresindeki 47 LH 926 plakalı kamyonet ile E.C. idaresindeki 72 EK 306 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında her iki araç içinde bulunan R.A., E.C. ve S.A. isimli şahıslar yaralandı. Kazada yaralananlar bölgeye gelen 112 acil servis ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

(BB-AKK-Y)



25.07.2017 16:49:38 TSI

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