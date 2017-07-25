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Bilecik Valiliğinden önemli duyuru

25 Temmuz 2017 Salı, 18:40
Bilecik Valiliğinden önemli duyuru

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Valiliği zaman zaman il genelinde art niyetli kişilerin kendilerini Bilecik Valiliği veya başka bir kamu kurumunun yöneticisi olarak tanıtarak, yardım talebi adı altında iş adamlarından para istediğine dair duyumlar sonrası bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Bilecik Valiliği'nin veya herhangi bir kamu kurumunun iş adamlarından ya da vatandaşlarımızdan herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir yöntemi kesinlikle söz konusu olamaz. Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın ise Bilecik Valiliğinin (0228 2121024), Emniyet Müdürlüğünün (155) veya Jandarma Komutanlığının (156) numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunması rica olunur" ifadelerine yer verildi.
(CKT-Y)

25.07.2017 18:42:19 TSI
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