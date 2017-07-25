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Süt Hijyeni Kursu açıldı

- Osmaniye Süt Üreticileri Birliği, Halk Eğitim Merkezi ve Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde Süt Hijyeni Kursu Süt Üreticileri Birliği toplantı salonunda 25 kursiyerin katılımı ile açıldı.



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Süt Üreticileri Birliği, Halk Eğitim Merkezi ve Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde Süt Hijyeni Kursu Süt Üreticileri Birliği toplantı salonunda 25 kursiyerin katılımı ile açıldı.

Açılışa İl Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, Gıda ve Yem Şube Müdürü F.Özgül Var, Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Evcimen, kursiyerler katıldı.

Onuncu Kalkınma Planı Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı Eylem Planı kapsamında Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmekte olan "Gıda Güvenirliğinin Artırılması Bileşeni" çerçevesinde, birincil üretim dahil, gıda arz zincirinde yer alan üreticilerin gıda güvenilirliğine dair bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması çalışmaları gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İl Müdürü Sağlam, "10. Kalkınma Planının 2017 yılı 'Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı' kapsamında eğitim ve yayım faaliyetleri olarak planlanan Merkez ilçede 2. Osmaniye'de ise 5. süt hijyeni eğitimi için toplanmış bulunmaktayız. 25 kişilik katılımcıya 3 gün boyunca toplam 24 saat uygulamalı ve teorik olarak verilecek eğitim sonunda gerçekleştirilecek sınav sonucunda başarılı olan kursiyerlerimize sertifika tanzim edilecektir" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Eğitimin amacı sütün toplanması, depolanması ve nakliyesinde çalışan kişilerin; sütte temel hijyen kurallarını uygulama yeterliliklerine sahip olmalarını ve bilinçlenmelerini sağlamaktır. Sütün uygun ortamda elde edilip işlenerek bu mükemmelliğini koruması başta süt üreticilerimizin bina, ekipman ve kişisel hijyen konularında göstereceği hassasiyete bağlıdır. Bilinçli üreticiler olarak sizler bu eğitimde alacağınız bilgilerle uluslararası standartlara uygun yüksek kalitede süt üretmelisiniz. Osmaniye Süt Üreticileri Birliği ve Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa olarak düzenlediğimiz bu eğitimde katkısı olanlara teşekkür ediyorum"

Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesinde görevli Yüksek Gıda Mühendisi Onur Tenekeci ve Veteriner Hekimi Ahmet Öztekin tarafından verilecek olan eğitimlerde, ilgili mevzuat, genel ve özel hijyen kuralları, sütte bozulmaya neden olan faktörler, çiğ süt kriterleri, çiğ sütün taşınmasında dikkat edilecek hususlar, toplama merkezleri, numune alma ve kontroller, uygunsuzluk durumunda yapılacak İşlemler, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (Haccp) gibi hususlar anlatılacak.

(RES-DK-Y)



25.07.2017 19:19:20 TSI

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