Mardin Kızıltepe kavşağı trafiğe kapatıldı
(Fotoğraflı)
Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ortaklığında Kızıltepe Kavşağı Battı Çıktı Projesi'nde ilk kazma vurulurken, bugünden itibaren trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan kavşaktan geçecek araçlar için alternatif yollardan ulaşım sağlanacak.
Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
25 Temmuz günü saat:22.00 itibariyle Mardin Artuklu İlçesi Vali Ozan Bulvarı üzeri Mardin-Kızıltepe Köprülü Kavşak (Battı Çıktı) Projesi çalışması başlayacaktır.
Çalışmaların başlaması ile birlikte trafikte yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın trafik işaretlerine ve görevlilerin uyarılarına uymaları hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.
26.07.2017 00:23:15 TSI
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