Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, gece saat 02.13'de merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesi olan 3.5 büyüklüğünde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
(AHM)
26.07.2017 08:35:19 TSI
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