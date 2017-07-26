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İranlı edebiyatçıdan Türkiye'ye övgü

- İranlı edebiyatçı Ömer Hüseyni:

- "Arap ülkeleri ve Rusya'da insanlar Türkiye'deki kadar rahat değil"

- "Bazı ülkelerde demokrasiden bahsetmek bile yasaktır"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - İranlı Edebiyatçı Ömer Hüseyni, Rusya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülke gezdiğini ve hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar özgürlüklerin olmadığını söyledi.

İHA muhabirine konuşan İranlı Ömer Hüseyni, Türkiye'ye sürekli gidip geldiğini ve 5 resmi dil bildiğini ifade etti. Hüseyni, "İran'da yaşıyorum. Türkiye'ye çok gelip gidiyorum. 5 resmi dil biliyorum. Edebi olarak da çok sayıda dil biliyorum. Resmi olarak Türk dili, Azerice, Farsça, Ermenice ve Arapça biliyorum. Birçok ülkeyi gezdim. Bunlar Tacikistan, Rusya, Afganistan, Dubai, Irak, Suriye, Türkiye, Bulgaristan, Finlandiya ve Ukrayna'ya bugüne kadar gittim. Bu ülkelerden edindiğim tecrübe; hiçbir ülkenin Türkiye gibi rahat olmadığıdır. Rahatlık ve emniyet olarak da ülkeniz son derece güzeldir Özellikle Arap ülkeleri ve Rusya'da insanlar Türkiye'deki kadar rahat değil. Her şeyi konuşamıyorsun. Muhalif bir şeyler söyleyemiyorsun" dedi.



"Tüm dünyada Türk medyası takip edilmektedir"

Türk medyasını çok beğendiklerini anlatan Hüseyni, İran'da çok sayıda Türk televizyon kanalının izlendiğine dikkat çekerek, "Tüm dünyada Türk medyası takip edilmektedir. Sadece bizde 8 kanal izlenebilmektedir. Bu çok büyük bir başarıdır. Türkiye; İran ya da diğer ülkelerden çok farklıdır. Kimi ülkelerde yürüyüş yapmak ya da muhalif bir şeyler söylemek yasaktır. Ama 5-6 senedir Türkiye'ye geliyorum. Gittiğim ülkelerin hiçbiri Türkiye'deki demokrasinin kendilerinde de olduğunu iddia edemez. Arap ülkeleri ya da diğer ülkelerde bir sistem var. Herkes ona uymak zorundadır. Bazı ülkelerde demokrasiden bahsetmek bile yasaktır" ifadelerini kullandı.



"Darbe kalkışması olduğunda alkış tuttular"

Ekonomik anlamda da Türkiye'nin çok iyi durumda olduğunu söyleyen İranlı edebiyatçı, özellikle Müslüman aleminin Türkiye'den beklentilerinin çok olduğunu ifade ederek, "Türkiye'yi istemeyen ülkeler de var. Onun için darbe kalkışması ve diğer problemler yaşandığında bu ülkeler buna alkış tuttular. Bazı Müslüman ülkeler de Türkiye'yi istemiyor. Birçok ülkede sembolik bir Müslümanlık var. Ama Türkiye daha farklıdır. Arap ülkeleri, Müslüman olduklarını söylerler ama ülkelerinde İslami bir çalışmaları yok. Türkiye'nin geleceğinden çok ümit varız, çünkü liderin arkasında millet gücü var. Son seçimde de bizler bunu gördük" diye konuştu.

İranlı edebiyatçı Ömer Hüseyni, Van'ı da çok sevdiğini ve sürekli Van'a geldiğini de sözlerine ekledi.

(MD-MSA-Y)



26.07.2017 09:27:34 TSI

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