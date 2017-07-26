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Kazandıkları kupayı geçen sene kaybettikleri arkadaşlarına adadılar



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzceli raftingçiler 1 hafta önce Muğla Dalaman'da yapılan Türkiye Rafting Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu. Düzce'ye dönen raftingciler ilk olarak geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden takımın kaptanı Caner Dal'ın mezarını ziyaret ettiler kupayı ailesine verdiler.

19-24 Temmuz tarihlerinde Muğla'nın Dalaman Nehrinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonasında Düzce Rafting takımı Türkiye ikincisi oldu. Düzce'ye dönen Raftingciler geçtiğimiz yıl takım kaptanlığını yapan fakat elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Caner Dal'a kupayı ve madalyalarını getirdiler.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Düzce Rafting il temsilcisi ve takımın antrenörü Birol Tepe; "Bu yarışa gitmeden önce çok dillendirmek istemedik. Herkese bir nevi sürpriz olsun istedik. Caner'in ne kadar ahlaklı biri olduğunu göstermek için jest olsun vefa olsun istedik. Vefa isimle kalmasın. Düzceli insanların böyle bir şey yaptığını göstermek istedik. Giderken söz verdik. Kardeşimizin adını yaşatacağız diye. Terimizin son damlasına kadar savaştık. Gücümüzün bittiği yerde Caner'i düşündük. Küreklere asıldık ve kazandık. O zaten gönüllerin şampiyonuydu. Ona da özel bir kupa verdik. Kupayı hak eden yere getirelim istedik. Caner'in Annesi ve Babasına vermek istedik. Bu tişörtümüzü de veriyoruz" dedi.

Gençler takım kaptanları Caner Dal'ı mezarı başında anmalarının ardından Dal'ın ailesini de ziyaret etti. Ailesine yarışmada kazandıkları kupayı, madalyayı ve yarışlara katıldıkları tişörtleri hediye eden yarışmacılara Baba Mithat Dal, oğullarını hatırladıkları için sporculara teşekkür etti. Baba Dal şöyle konuştu: "En büyük kupa hatırlanmaktadır. Caner'i hatırladığınız için Allah razı olsun. Başarılarınız devamını dilerim. Başlamak ve bitirmekte başarıdır. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Çayımızı içebilirsiniz" dedi.

Kupa, Madalya ve Tişörtün verildiği ev ortamında duygu dolu anlar yaşandı.

(AY)



26.07.2017 12:39:30 TSI

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