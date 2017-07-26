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Ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:40
Ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Sayım Özmen
BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde ağaçtan düşen ve kendisini hastaneye götüren araçla, ambulansın çarpışması sonucu ikinci kez yaralanan Halife Taşdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, önceki gün Sason'a bağlı Güvercinlik köyünde meydana gelmişti. Ağaçtan düşerek, yaralanan Halife Taşdemir, özel bir araçla hastaneye götürülmek istendiği sırada, içerisinde bulunan araçla, kendisini almaya gelen ambulans çarpışmıştı. Kazayla birlikte durumu ağırlayan Taşdemir, Sason İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Taşdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
(SÖ-MP-Y)

26.07.2017 12:42:53 TSI
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