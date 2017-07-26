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Pazaryeri'nin gelişimi konuşuldu

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:46
Pazaryeri'nin gelişimi konuşuldu
Pazaryeri'nin gelişimi konuşuldu

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret ederek, ilçenin şehircilik planlaması hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Yapılan ziyarette ilçelerinin gelişimi açısından bir çok konu hakkında fikir alışverişi yaptıklarını anlatan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat Bey bizleri makamımızda ziyaret etti. Kendilerine projelerimizi anlatıp, çalışmalarımız hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk. İlçemizdeki çevre çalışmalarıyla ilgili İl Müdürümüze bilgiler verdik. Kendisi de bize çalışmalarımız da yardımcı olacağını söyledi. Sayın il müdürümüze bize gösterdiği ilgi alaka ve ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
(DA-AS-Y)

26.07.2017 12:48:23 TSI
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