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Selçuk'ta küçükbaş hayvan hastanesinin temeli atıldı



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KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi Küçükbaş Hayvan Hastanesi temel atma töreni, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsünde 3 bin 600 metrekarelik oturma alanına sahip olacak ve 2 kat şeklinde inşa edilecek hastanenin temeli protokol üyeleri tarafından dualarla atıldı. Temel atmanın ardından hastane hakkında bilgi veren Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmail Şen, "Yaklaşık 4 yıl önce başlayan hastane projemizin şu an temel atma törenini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mevcut olan hayvan hastanemizin fiziki olarak mevcut klinikleri bize yetmiyordu. Çünkü yılda 10 bin üzerinde hasta potansiyelimiz var ve 10 bin hastanın da yaklaşık yüzde 80'i kedi ve köpekten oluşuyor. Fiziki ihtiyaçtan dolayı böyle bir hastaneye ihtiyaç duyuldu. Yapılan bu hastaneyi aynı zamanda Türkiye'nin tek küçükbaş hayvan hastanesi olarak değerlendirebiliriz. Bu özellikte Türkiye'deki veteriner fakültelerinin yapacağı küçük hayvan hastanelerine ciddi referans oluşturacak bir hastane olacak. Hem donanım olarak hem de klinik muayene ve operasyon salonları, hospitalizasyon yerleri gibi birçok noktada ve ünite olarak değerlendirdiğimizde diğer fakültelere referans oluşturacak seviyede. Rektörümüzün de bahsettiği gibi sadece ülkemiz için değil Avrupa'daki birçok veteriner fakültesinde olmayan, onlarla rekabet edebilecek bir hayvan hastanesinin yapılıyor olması bizleri gururlandırmakta ve mutlu etmekte. Bu hastaneye ciddi ihtiyacımız vardı, bugün olmasa gelecek yıllarda yapılacaktı. Biz bugünden yarınları planlamak zorundaydık ve bu hastane bu amaçla kuruldu. Bu hastane sayesinde hem Konya'ya hizmet edebileceğimiz gibi hem ilçelere hem de çevre illere çok önemli hizmetler vereceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Alman rektör de önemli bir merkez olduğunu söyledi"

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Güner, "Rektörümüz yatırım planında önceliği hastanenin yapımına verdi. Bu yüzden Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda hastane ilk planlandığında 6 bin metrekareydi, şu an 10 bin 850 metrekareye çıktı. Bugün 10 bin 850 metrekare ve bu da fakültemizin kapalı alanının yarısı kadar. Fiziki anlamda da fakültemizi rahatlatıyor. Bugün de temel atma törenini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Almanya Hannover Veteriner Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. G. Greif projeyi gördükten sonra; 'Bu yalnızca Türkiye'de değil aynı zamanda Avrupa'da da çok önemli bir merkez. Büyük bir sağlık merkezi olacak' diyor. Bizim de başlangıçtan itibaren yaptığımız çalışmalar sanki bir belgesel niteliğindeydi. Rektörümüzle önemli toplantılarda bir araya geldik, Türkiye'nin değişik yerlerinde veteriner fakültesi hastanelerini ziyaret ettik. Teknik olarak bir hata yapmamak için detaylı çalıştık. Fiziki imkanlarımızın rahatlamasıyla devletimize, ülkemize, milletimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Rektör Şahin: "Hastane önemli bir ihtiyaç olmuştu"

Küçükbaş hayvan hastanesinin Selçuk Üniversitesi adına yapılan en büyük proje olduğunu söyleyen Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Yaklaşık 17 milyon maliyeti olan bir proje. Projemizin müteahhidi de gerçekten çalışkan, gayretli bir arkadaşımız ve 3 ay içerisinde bitirip hastaneyi bize teslim edecek. Yaklaşık 20 yıl önce üniversitemize gelen hasta hayvanların yaklaşık yüzde 70'i büyükbaş hayvan, yüzde 30'u küçükbaş hayvandı. Bugün bu oran tersine döndü ve bu hastanenin yapımını gerekli kıldı. Küçükbaş hayvan başvuruları daha da arttı. Hastane önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bu nedenle böyle bir tesisi üniversitemiz bünyesinde Veteriner Fakültemizin hocalarının katkılarıyla Konya'mıza kazandırmış olduk. Ama hastanemizin önemi ve özelliği şu; ülkemizdeki en büyük hastane olmasının yanı sıra, Avrupa'da da gerçekten rekabet edebilecek düzeyde bir hastane. Bu noktada dekanımızın ve başhekimimizin çok büyük emekleri ve katkıları var. Böylesine mükemmel bir projenin ortaya çıkması için ülkemizdeki ve yurt dışındaki birçok hastaneyi ziyaret ettiler. Uzun yıllar ihtiyacı karşılayacak olan bir hastane yapılmış oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Temel atma törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdullah Topcuoğlu, Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve Prof. Dr. Mehmet Okka, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Güner, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmail Şen, dekanlar, müdürler ve öğretim üyeleri katıldı.

(İHA-FM-Y)



26.07.2017 13:25:14 TSI

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