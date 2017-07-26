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Muradiye yolunda çalışmalar devam ediyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:28
Muradiye yolunda çalışmalar devam ediyor
Muradiye yolunda çalışmalar devam ediyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye yolu üzerinde yaptığı tretuvar çalışması ile yol güvenliğini ve konforunu arttıracak. Çalışmaların devam ettiği yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni bir görünüme kavuşacak.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Muradiye yolu üzerinde yapılan tretuvar çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi ile köprü arasında bulunan yol üzerinde yapılan tretuvar çalışmasında ekipler, yol duvarlarını örmeye devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda yol kenarlarındaki kaldırım ve bordür yoğun çalışma ile sürdürülüyor. Aynı zamanda yol güvenliğini de arttıracak olan çalışmaların tamamlanmasının ardından yol, sürücüler için daha güvenli hale gelecek. Yol kenarlarının belirsizliği ve yol üzerindeki CRT (kedigözü) yapımının tamamlanmasıyla sürücüler yolda daha konforlu ve güvenli seyahatlerini gerçekleştirecek. Mayıs ayında başlayan ve yaklaşık 1 milyon liralık projenin Kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, büyükşehir belediyesi olarak yapılan çalışmaların en kısa zamanda ve en iyi şekilde yapılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, Muradiye kampus yolu üzerinde yapılan çalışmaların da vatandaşların seyahatlerini ve güvenliklerini arttıracağını söyledi. Vatandaşların ulaşımlarında kullandıkları yolların konfor ve güvenliğini arttırmaya yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çeken Başkan Ergün, "Muradiye yerleşke yolumuz da çalışma yapılmasını gerektiren bir yoldu. Yolun kenarlarında herhangi bir işaret bulunmamasından dolayı sürücüler açısından olumsuzlukların yaşanmasına imkan sağlayan bir yoldu. Zaman zaman da buralarda meydana gelen kazaları hatırlıyoruz. Vatandaşlarımız can güvenliğini sağlamaya yönelik Mayıs ayında başlatılan 'Muradiye Kampus Yolu Tretuvar Düzenlemesi Yapım İşi'nin Kasım ayına kadar tamamlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.
(SC-Y)

26.07.2017 13:30:20 TSI
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