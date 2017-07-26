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Giresun 'Açık Su Yüzme Yarışları'na ev sahipliği yapacak



(Fotoğraflı)



Resul Yanbul

GİRESUN (İHA) - Giresun 'Açık Su Yüzme Yarışları'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin farklı illerinden yüzücülerin katılımı ile yapılacak yarışlar 30 Ağustos günü başlayacak.

Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleşecek yarışlar 2 bin ve 5 bin metre olmak üzere 2 ayrı parkurda Belediye Plajında yapılacak. Yarışlarla alakalı basın toplantısı düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Halil Demirel, yarışların geçen yıl Giresun adasında yapıldığını bu yıl ise Giresun Belediye Plajında gerçekleşeceğini söyledi.

Geçen yıl turizm amaçlı yapılan yarışların bu yıl sportif olarak yapılacağını belirten Demirel, "Geçen yıl tek bir parkurda yapmıştık bu yıl yaş kategorileri 2 bin ve 5 bin metrede yapılacak. Ayrıca yarışma yüzme milli takımı seçmeleri gibi de olacak. Yarışmalar 30 Temmuz Pazar günü saat 09:00'da başlayacak, ödül töreni ise aynı gün 13:30 da yapılacak" dedi.

Hedeflerinin Giresun'un su sporları merkezi haline gelmesi olduğunu kaydeden Demirel, "Giresun'da deniz alanlarını Kano, yelken, plaj voleybolu gibi sporların yapıldığı bir yer haline getirmek istiyoruz. İlimizde bu potansiyeli görüyoruz, insanların ilgi ve merakları var biz de bu talebi karşılamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

(RY-EK-Y)



26.07.2017 13:30:48 TSI

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