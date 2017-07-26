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Karadenizlilerden Oral'a ziyaret



(Fotoğraflı)



YALOVA (İHA) - Yalova Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticileri, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ı makamında ziyaret etti.

Yalova Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Bahadır ve yönetim kurulu üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Metin Bahadır, Başkan Metin Oral'ı 19-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çınarcık Hasanbaba Kadırga Yayla Şenlikleri'ne davet etti. Bahadır, Yalovalı Karadenizliler olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Oral, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(MŞ)



26.07.2017 13:41:08 TSI

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