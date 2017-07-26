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Yüreğir'de yaz futbol okulu

- Çelikcan: "Gençlerimiz ve çocuklarımız hem zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor hem de futbolu uzman antrenörlerden öğreniyorlar"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 'Yaz Futbol Okulu' devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi ve faydalı aktiviteler yapması amacıyla açılan yaz futbol okulu sürüyor.

Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren futbol okuluna 8-16 yaş grubundaki çocuklar katılıyor. PTT Evleri Metin Türel Spor Tesisleri, Şarıçam Mahallesi, Levent Mahallesi, Solaklı Mahallesi, Çamlıbel Mahallesi, Çelemli Mahallesi, Doğankent Mahallesi, Çağırkanlı Mahallesi ve Camili Mahallesi Spor Tesisleri'ndeki futbol okullarında uzman antrenörler eğitim veriyor.

Yaz Futbol Okulu ile çocukların yaz aylarında sportif aktivitelerle zamanlarını en verimli şekilde değerlendirdiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Spor hayatımızı daha kaliteli kılar. Sporla zinde ve sağlıklı nesiller yetişir. Yaz futbol okulumuzla çocuklarımızın hem boş zamanlarını değerlendirmelerine, hem de fiziksel gelişimlerine katkı sunmuş oluyoruz. Bu amaçla Yüreğir'i spor tesisleri ile donatıyoruz. Yüreğir'in çeşitli mahallelerinde 15 spor tesisimizi hayata geçirdik. Çocuklarımız bu güzel tesislerde uzman antrenörlerden hem futbol kursu alıyor, hem de spor yaparak güzel bir aktiviteye dahil oluyorlar" şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



26.07.2017 14:22:04 TSI

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