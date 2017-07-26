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Karadere'nin hatları yenileniyor



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karadere Mahallesini besleyen içme suyu hatları Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yenileniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, sağlıklı su hizmeti sunabilmek için sürdürdüğü içme suyu hat yenileme çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Seydikemer İlçesi Karadere Mahallesindeki 2 bin 500 metrelik isale hattının yenileme çalışmalarını başlatan ekipler, hattın revizesini kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Hatların eski olması nedeniyle birçok bölgede su kaçaklarının meydana gelmesi ve tamirat çalışmaları sırasında Mahallenin susuz kalması nedeniyle bölgede çalışma başlatan MUSKİ ekipleri kısa sürede hat yenileme çalışmasını tamamlamayı amaçlıyor. Karadere Mahallesine yıllardır hizmet veren ve kullanım ömrünü tamamlamış olan içme suyu hatlarını yeni çelik hatlarla değiştiren MUSKİ Genel Müdürlüğü, böylelikle Mahalle halkının susuzluk çekmesinin de önüne geçiyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, kurum olarak en büyük gayelerinin halka temiz ve sürekli içme suyu sağlamak olduğunu belirtti. Ülgen, "Tüm İl genelinde gerekli görülen bütün içme suyu hatlarını belirli bir plan program dâhilinde yenilemeye devam ediyoruz. Seydikemer İlçemizin Karadere Mahallesinde de eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan isale hatlarının yenileme işlemini tamamlıyoruz. Böylelikle yaşanan arızalar nedeniyle bölgede meydana gelen su kesintilerinin de önüne geçmiş oluyoruz. Çalışmalarımız İl genelinde hız kesmeden devam edecek" dedi.

(MB-Y)



26.07.2017 15:14:34 TSI

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