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Trabzonlular Darıca'da coşku dolu anlar yaşattı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:14
Trabzonlular Darıca'da coşku dolu anlar yaşattı
Trabzonlular Darıca'da coşku dolu anlar yaşattı

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Trabzonlular gecesinde Darıca sahili dolduran on binlerce kişi gönüllerince eğlendi.
Program öncesi Trabzonlular Derneği tarafından kurulan kazanlarda pişirilen Trabzon'un meşhur yemeği keşkek ile misafirler ağırlandı. Yöresel sanatçıların söylediği birbirinden hareketli parçalarla başlayan gecenin açılış konuşmasını yapan Darıca Trabzonlular Dernek Başkanı Mustafa Iğdır, "Bu güzel akşamda bizlere memleketimizi temsil etme fırsatı veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Şehirler ve Kültürler kaynaşmasında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz., hepinize iyi eğlenceler diliyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.
Gecede sahilde toplanan binlerce kişiye bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise misafirleri selamlayarak başladığı konuşmasında Trabzon'un doğal ve turistik güzelliklerinin yanı sıra lezzetlerini de anlatarak, "Bu akşam bize her yer Trabzon" dedi.
Başkan Karabacak, "Kıymetli Trabzonlu hemşerilerim ve tüm misafirlerimiz hepiniz gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İki rengin kucaklaştığı, denizle karanın bütünleştiği, Fatih Sultan Mehmet'in feth ettiği,Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu, Kalesi, Müzeleri, Manastırları, Boztepe'si, eşsiz güzelliğiyle Uzun Gölü, Bakırcılar Çarşısı, Hamsi Tavası, Lahana Çorbası, Tereyağı ve peyniri ile bir çok farklı güzelliği içinde barındıran güzel şehir Trabzon'un gecesinde sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemizin güzel kültürlerini yaşayarak tanıdığımız birlik ve kardeşlik projemiz olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nda sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz, sevinçliyiz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.
Protokol konuşmalarının ardından folklör gösterileri geceye katılan on binlerce vatandaşın büyük beğenisini kazanırken, yöresel sanatçıların konseriyle devam eden programda Darıca Sahilini dolduran on binlerce Karadenizli sahilin her noktasında horon teperek gecenin tadını çıkardı.
(MG-AY)

26.07.2017 15:16:47 TSI
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