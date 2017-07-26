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Vali Ustaoğlu, muhtarlarla bir araya geldi



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kültür merkezinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Kamil Güzel, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Muhtarların sıkıntılarını dinleyen Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, güzel bir Bitlis için ellerinden gelecek her şeyi yapacaklarını söyledi. Bitlis'in gerçek kimliğine kavuşacağını dile getiren Vali Ustaoğlu, "En önemlisi tarihi şehrin gerçek kimliğe kavuşmasında yapılacak en önemli iş, dere üstü ve dere kenarındaki yapılaşmanın ortadan kaldırılıp derenin ortaya çıkarılarak şehrin kimliğine kavuşturulması. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Bakıldığında göze hitap eden bir dere yok, türkülere konu olmuş beş minare çarpık kentleşmeyle güzelliğini kaybetmiş. Bu konuda kararlı bir çalışmamız var. Derenin, köprülerin, minarelerin ortaya çıkacağı bir mekan oluşturacağız. Bunu başarmamızın yolu başta muhtarlarımız olmak üzere herkesin elbirliğiyle bu projeye destek vermesi gerekiyor. Sokak sağlıklaştırma çalışması tamamlandığı zaman bu kadim şehir gerçek kimliğine kavuşacaktır. Bölgemiz başta olmak üzere dışarıdan insanların gezip görebileceği çok güzel mekanları kendi içinde barındıracaktır. Burada başta esnaf olmak üzere yerel halkın bunu desteklemesi gerekmektedir. Bu ilimizin huzur ve emniyet şehri olması adına hepimize düşen görevler var. Bu coğrafya artık insanların gezip görmek için geldiği mekanlara dönüştürülmesi lazım. Elbirliğiyle yapılan bir mücadeleyle biz başarı elde edebiliriz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Ustaoğlu, muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek yetkililere çözümü konusunda talimat verdi.

(VO-MSA-Y)



26.07.2017 15:48:40 TSI

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