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Kulu'da yeni kimlik kartı müracaatı yoğunluğu



(Fotoğraflı)



Ömer Keleş

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, yeni kimlik kartı müracaatlarında yoğunluk yaşanıyor.

Yurt dışında yaşayan binlerce Kululu gurbetçinin tatillerini geçirmek için memleketlerine gelmesiyle ilçe nüfusunda artış yaşandı. Gurbetçi vatandaşların da yeni kimlik kartı için Kulu Nüfus Müdürlüğüne müracaatlarıyla yoğunluk yaşanmaya başladı. Kuyrukların oluştuğu, rutin iş ve işlemlerin de yürütüldüğü Nüfus Müdürlüğüne, 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar yeni kimlik kartı için yaklaşık 10 bin müracaat olduğu öğrenildi.

(ÖK-FM-Y)



26.07.2017 17:06:28 TSI

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