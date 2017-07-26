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ODÜ'den bilimsel projelere destek



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Üniversitesi (ODÜ) bilimsel araştırmalara ayırdığı bütçeyi arttırdı.

Sağladığı proje destekleriyle üniversitenin araştırma kapasitesinin gelişmesi ve iyileşmesini amaçlayan ODÜ, bilimsel araştırmalar ayırdığı bütçeyi her geçen yıl arttırdı. Buna göre ODÜ, 2012 yılında 63 projeye 302 bin TL, 2013 yılında 142 projeye 1 milyon 105 bin TL, 2014 yılında 190 projeye 872 bin TL, 2015 yılında 315 projeye 1 milyon 227 bin TL, 2016 yılında 442 projeye 2 milyon 75 bin TL bütçe ayıran ODÜ, 2017 yılının ilk 6 ayında toplam 237 projeye 831 bin TL'lik bütçe desteği verdi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, dünyadaki önemli teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek yeni projeler üretmek ve elde edilen bilgi birikimi ve deneyimleri öğrencilere aktarmanın akademisyenlerin görevi olduğunu dikkat çekti. Yarılgaç, "Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilginin üretimi ve yayılmasına destek sağlamanın yanında gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulması, bunun verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak, araştırmacıların başarılarını yükselterek akademik yaşamlarını kolaylaştırmak, bu yolla da üniversitenin toplumsal etkinliği ve saygınlığına katkıda bulunmak adına sürekli gelişimi ve yeniliği destekleyen çalışmalarımızla insanlığa faydalı nitelikli bilgiyi üretme gayretindeki üniversitemiz, bütün araştırmacılar için bir merkezi olma noktasında önemli gelişmeler kat etmiştir. Kuruluşundan bu güne olduğu gibi bundan sonra da Ordu Üniversitesi biliminin öncüleri arasında olma gayretiyle, araştırmacı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın, patent ve atıf sayısıyla her geçen gün başarı grafiğini artırarak yerel değerlerden kopmadan uluslararası normlarda genç nesle ışık tutmak için çabalarını sürdürecektir" dedi.

(MAK-SLH-Y)



26.07.2017 17:33:04 TSI

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